Температура в Киеве на 9 градусов превышает климатическую норму

Температура воздуха в Киеве на 9 градусов превышает климатическую норму.

Об этом говорится на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

10 июня впервые этим летом температура воздуха в столице Украины достигла +30,8°С, а за последующие четыре дня в Киеве зарегистрировали сразу несколько температурных рекордов.

Ночью 11 июня температура не опустилась ниже +20,2°С, что на 0,3°С превысило предыдущий рекорд 1999 года. Среднесуточная температура повторила рекордное значение +25,8°С, которое зафиксировали в 2009 году.

Ночью 12 июня было еще теплее. Температура не опустилась ниже +21,3°С, что на 1,1°С выше предыдущего рекорда 1957 года.

Ночью 14 июня повторился рекорд 1927 года, когда температура не опускалась ниже +20,1°С.

"Учитывая высокий температурный фон, который на 9°С превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня", - говорится в сообщении ЦГО.

Максимальная температура воздуха 14 июня составила +33°С в 1998 году, минимальная - 6,5°С - в 1891 году. Средняя суточная температура воздуха в этот день - 17,2°С.