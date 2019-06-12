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В четверг в Киеве до +33 жары, осадков не будет

Кратковременные дожди возможны на западе и севере страны.

В четверг в Киеве до +33 жары, осадков не будет
Фото: EPA/UPG

В четверг, 13 июня, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +31…+33 градуса.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только в Прикарпатье днем местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+34 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +13…+18 градусов, днем +21…+26 градусов.В Моршине без осадков, температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

В Трускавце без осадков, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Сумской и Черниговской областях днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +28…+34 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +28…+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +29…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +29…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.В Ялте местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.

12 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.

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