В Ковеле с пищевым отравлением госпитализированы 11 взрослых и двое детей

В Ковеле на Волыни 13 человек госпитализированы с симптомами пищевого отравления. Среди пострадавших - двое детей, сообщил Волынский областной лабораторный центр Минздрава.

"Все пострадавшие были на семейном празднике в одном из заведений общественного питания. Название ресторана лабораторный центр не указал.

По результатам медицинского осмотра больным установлен предварительный диагноз "острый гастроэнтероколит". Состояние больных - средней тяжести.

Для выяснения причин и обстоятельств возникновения заболеваний Ковельским районным лабораторным отделением Государственного учреждения «Волынский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» безотлагательно начато комплекс противоэпидемических мероприятий и эпидемиологическое расследование.

Напомним, на выходных во Львове после празднования свадьбы попали в больницу 44 человека, включая 5 детей.