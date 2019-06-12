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Данилюк и делегация СНБО посетили передовые позиции в районе Авдеевки

Цель визита - ознакомится с нынешней ситуацией и оценка вероятности угроз для военных.

Делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем Александром Данилюком посетила район проведения операции Объединенных сил и ознакомилась с ситуацией на передовых позициях в районе Авдеевки. Об этом сообщается на фейсбуке ООС. 

Фото: Операція об'єднаних силFB

Целью визита стало ознакомление с нынешней ситуацией на линии столкновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей.

Фото: Операція об'єднаних силFB

Кроме того, во время визита члены СНБО прослушали доклад Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского об общей ситуации.

Фото: Операція об'єднаних силFB

Данилюк и группа СНБО посетили передовые позиции украинских войск в районе города Авдеевки. Также они побывали на Приазовье, где изучили состояние дел воинских частей, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения и проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда.

Напомним, первая рабочая поездка президента Владимира Зеленского в Луганскую область состоялась 27 мая. 

Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений. В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах.

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся военнослужащие, Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.

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