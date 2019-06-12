Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
​Зеленский выступил в КСУ в поддержку роспуска Рады и покинул зал
​Зеленский выступил в КСУ в поддержку роспуска Рады и покинул зал
Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ
Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ
ГлавнаяОбществоПроисшествия

На лесопилке в Киевской области незаконно работали 24 нелегала из Африки и Китая

Иностранцы приехали в Украину под предлогом обучения в ВУЗах, но были привлечены к незаконному труду.

11 июня правоохранители с привлечением спецподразделения ДОЗОР провели обыски на одном из лесоперерабатывающих предприятий Бориспольского района Киевской области и обнаружили 24 работающих нелегалов из стран Африки и Китая.

Фото: dpsu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Иностранцы прибыли из Китая, Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара. Правоохранители установили, что нелегальные работники приехали в Украину под предлогом обучения в высших учебных заведениях, но на самом деле их привлекли к незаконному труду.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

На данный момент предпринимаются меры по депортации "заробитчан" и устанавливается круг причастных к этому незаконному трудоустройству.

Напомним, в конце мая 2019 года полицейские освободили из трудового рабства более 80 человек, содержавшихся в "тренинг-центрах" в нескольких селах региона, Житомире и Виннице. 

Организаторы и участники – жители Житомира были задержаны правоохранителями после проведенных обысков по их месту жительства. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также