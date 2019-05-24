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Полиция освободила из рабства 80 человек в "ребцентре" Житомирской области

Фото: gp.gov.ua

Полиция Житомирской области совместно со спецподразделением "Корд" освободили из трудового рабства более 80 человек, содержавшихся в "тренинг-центрах" в нескольких селах региона, Житомире и Виннице. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратура Украины.

В четверг, 23 мая, правоохранители провели обыски в тренинг-центрах, где злоумышленники принудительно, против их воли удерживали более 80 человек.

Также обыски проведены по месту жительства организаторов незаконных центров и в офисном помещении.

Сейчас пятеро жителей Житомира - организаторы и соучастники - задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Согласно санкции указанной статьи, за совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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