Политзаключенный Клых объявил голодовку в знак протеста против невыносимых условий

Украинский политзаключенный Станислав Клых, осужден в России на 20 лет заключения, объявил голодовку в знак протеста против невыносимых условий содержания. Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Фейсбуке.

"Просто уже невозможно терпеть: ни холод в камере, ни плохую пищу, от которой постоянно тошнит", - передает слова политзаключенного Щур.

Правозащитница назвала голодовку Клих призывом, мольбой и криком о помощи, адресованного новому президенту из-за "красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и темноты".

Напомним, российские власти обвинили Клыха в участии в боевых действиях против российской армии во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов и в убийстве российских солдат. Также по этому делу проходит еще один украинский политзаключенный - Николай Карпюк. Клых отвергает обвинения, а его родные настаивают, что он никогда не был в Чечне.

11 января украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что политзаключенный Станислав Клих жалуется на сильную боль в сердце, почках, печени, проблемы с ногами и подозревает вероятное заболевание раком кожи. Денисова обратилась к российскому омбудсмену с просьбой обеспечить ему надлежащую медицинскую помощь и лечение.