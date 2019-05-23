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Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военных нет.

Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: EPA/UPG

С начала суток российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия… Потерь среди украинских военнослужащих нет… Потери противника уточняются", - говорится в вечерней сводке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи н.п.Николаевка и Пески - из противотанковых ракетных комплексов; трижды у н.п.Старогнатовка и Чермалык - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4.

Потерь среди военнослужащих нет. Отмечается, что подразделения Объединенных сил дали боевикам адекватный ответ.

Напомним, в среду восемь украинских военных попали в плен к подконтрольным России боевикам возле Новотроицкого.

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