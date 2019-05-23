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Епифаний созывает синод ПЦУ в пятницу

Заседание состоится в 10:00 на территории Софии Киевской.

Епифаний созывает синод ПЦУ в пятницу
Епифаний
Фото: Макс Левин

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний созывает Священный Синод ПЦУ на заседание 24 мая.

Об этом сообщила пресс-служба церкви в Фейсбуке.

"В пятницу, 24 мая, под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви", - говорится в сообщении.

Заседание состоится в 10:00 в доме митрополита на территории Софии Киевской.

О деталях не сообщается.

Напомним, ранее Епифаний заявил, что на Синоде будет обсуждаться общее состояние дел в ПЦУ. Также он не исключил, что "возможно, будет дана оценка тем действиям, которые до этого времени были совершены".

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