"Отзывать Томос у церкви никто не будет, это нереально", - митрополит Драбинко

"Все не могут пойти в раскол".

Вселенский патриарх не отзовет Томос у Православной церкви Украины, поскольку такой процедуры не существует.

Об этом митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко заявил в интервью Громадскому.

"Томос никто никогда не отнимет, это документ церковный, и он останется за той церковной структурой, которая останется верной Константинопольской матери-церкви. Все не могут пойти в раскол. Если даже три человека останутся, то эти три епископа могут остаться хранителями поместной Украинской церкви", - пояснил он.

Архиерей отметил, что процедуры отзыва Томоса нет и "она вообще нереальная".

"Надо, чтобы государство и церковь вообще прекратили свое существование. Тогда мы можем сказать, что сам по себе Томос отозвался", - сказал Драбинко.

Митрополит отметил, что Константинополь может наложить какие-то санкции на "тех, кто поступает неправильно" - нарушает устав церкви и положение самого Томоса.

"Но отзывать Томос у церкви и независимость никто не будет, это нереально", - подчеркнул Драбинко.

Он считает, что нет большинства в ПЦУ, которое готово изменить устав и нарушить положения Томоса.

"Нет большинства, которое хочет вернуться назад, к изоляции от остального православного мира", - резюмировал митрополит.

Ранее советник президента Петра Порошенко, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявил, что об отзыве томоса и речи быть не может.

Ранее почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил о своем праве созвать Собор для изменения устава поместной церкви. В свою очередь, Епифаний указал на отсутствие оснований для созыва Поместного Собора и изменения устава ПЦУ, так как из-за этого поместная церковь может лишиться Томоса.