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Суд отменил назначение Гладковского главой набсовета НАУ

В начале марта Порошенко уволил Олега Галдковского с должности первого замсекретаря СНБО.

Суд отменил назначение Гладковского главой набсовета НАУ
Фото: Zik

Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил приказ Министерства образования и науки, согласно которому наблюдательный совет Национального авиационного университета возглавлял экс-первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

По данным образовательного портала "Педагогическая пресса", указанное судебное решение вступило в силу 22 апреля 2019 года.

После отмены соответствующего приказа "Об утверждении состава Наблюдательного совета Национального авиационного университета" от 20.10.2016 года №1267 Наблюдательный совет НАУ будет работать в составе, утвержденном приказом Минобразования от 05.11.2015 года №1146. Главой этого состава Наблюдательного совета является Александр Бадрудинов.

25 февраля журналисты "Наших денег" сообщили, что сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. По информации журналистов, Гладковский-младший вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Гладковский отрицает обвинения в свой адрес.

В начале марта президент Петр Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского с занимаемой должности, отметив, что увольнение - это не признание вины Гладковского и не приговор.

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