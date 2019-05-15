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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве в результате взрыва в многоэтажном доме погиб пенсионер

В последние годы мужчина болел и почти не выходил из дому.

В Киеве в результате взрыва в многоэтажном доме погиб пенсионер
Фото: kyiv.npu.gov.ua

15 мая в Киеве в результате взрыва в многоэтажном доме на Вышгородской улице погиб 71-летний пенсионер.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Тело пенсионера с многочисленными ранениями обнаружили полицейские, прибывшие на вызов о взрыве.

По словам жены погибшего, в последние годы он болел и почти не выходил из дому. Утром женщина ушла по своим делам и закрыла за собой дверь, а в обед ей позвонили полицейские и сообщили о пожаре в квартире.

С места происшествия изъяли фрагменты, которые должны объяснить причину взрыва. Тело погибшего отправили на судмедэкспертизу.

Начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК), но возможна перевалификация после результатов экспертизы.

Напомним, утром 15 мая во Львове на Трускавецкой улице под легковым автомобилем BMW X6 произошел взрыв. Водитель - местный бизнесмен - не пострадал.

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