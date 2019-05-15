Куда киевляне едут в пятницу? Исследование OnTaxi

Сервис OnTaxi определил районы столицы, куда пользователи заказывают авто в последний рабочий день недели. Для этого была проанализирована статистика за полтора года.

Данные представлены в виде двух графиков с таймером, где легко увидеть, в какое время, в какой район или из него едут жители и гости Киева. Для наглядности взяты показатели с пятницы до 9 утра субботы. Общая картина показана в виде цветовых столбиковых диаграмм, где видно соотношение между районами. Данные включают заказы по двум критериям: “Из района”, “В район”.

Из района

Лидеры по количеству заказов такси ночью и рано утром в пятницу - Соломенский, Оболонский и Шевченковский. Час пик, во время которого чаще всего покидают Соломенский район - 4-5 часов утра. Согласно данным OnTaxi, это связано с высоким процентом заказов из аэропорта “Жуляны” и ЖД вокзала.

В отличие от других, активность из Соломенского района держится на высоком уровне весь день, поскольку он самый густонаселенный из всех.

Печерский район является вторым по активности, откуда создается множество заказов. Объясняется это центральным расположением и развитой инфраструктурой развлекательных заведений.

В Шевченковском районе активность возрастает ночью. Связано это с большим количеством ночных клубов и других развлекательных заведений. Повышенная активность из этого района на протяжении дня объясняется легко - здесь сосредоточена деловая жизнь столицы.

Одним из самых малоактивных районов стал Святошинский. Несмотря на статус “спальника”, количество заказов отсюда остается низким.

Таким образом, люди в пятницу чаще всего уезжают из густонаселенных и центральных районов. Также большое значение имеет плотность населения и размеры.

В район

Соломенский район и по этому показателю держит пальму первенства. Пик утренней активности в пятницу и субботу связан с тем, что люди спешат в аэропорт и на вокзал, а общественный транспорт еще не работает. Днем же спрос на такси немного падает.

Также неизменно активным остается Шевченковский район. Рост количества заказов начинается утром и держится до вечера, когда люди активно посещают места развлечений.

Вечером в пятницу и рано утром в субботу возрастает число поездок в пригород Киева.

С 1 до 4 часов ночи возрастает число заказов в Днепровский район. В это время молодежь возвращается из развлекательных заведений центральной части города.

Наименее активным стал Голосеевский район. Это связано не только с его размерами, но и с тем, что основную часть занимают большой парк и Конче Заспа, куда такси вызывают редко.

Таким образом, к центру города люди съезжаются утром, а вечером же разъезжаются в спальные районы. Особняком стоит только Соломенский район с аэропортом и вокзалом, куда поток людей всегда высок.

Заключение

Пятницу можно назвать самым загруженным днем для водителей такси, особенно вечером. Пик заказов приходится на 18-19 часов. Основными районами, в которых наблюдается активность клиентов, оказались Соломенский, Шевченковский и Печерский.

Как видим, поводов для совершения заказов такси множество – начиная от поездки на работу с утра в пятницу, завершая поездкой домой в субботу утром. Хорошо, что мы можем быстро добраться в любой уголок столицы, благодаря водителям, которые для нас работают в OnTaxi в любое время суток и в любом районе.