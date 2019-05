Киев и Львов вошли в десятку самых экономически эффективных городов

По версии специализированного издания Financial Times - FDI Magazine Киев и Львов попали в список топ-10 городов с высокой экономической эффективностью Smart Locations of the Future 2019/20. Киев занял пятое место, а Львов – восьмое. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова у себя на Facebook.

«Основными факторами, которые повлияли на столь высокие места в рейтинге: привлекательные тарифы на аренду офисных и производственных помещений, низкая стоимость проживания в хороших гостиницах в центре, приемлемый уровень налогов, низкая стоимость открытия бизнеса, регистрации собственности и, что наиболее важно, доступна квалифицированная рабочая сила!», - отметила она.

Рейтинг учитывает такие показатели, как: стоимость квадратного метра ежегодной аренды офисных помещений класса "А", размер средней заработной платы квалифицированного рабочего, стоимость номера в центре города за одну ночь в отелях категории 4* и 5*, общая ставка налога на прибыль, совокупная стоимость создания предприятия, регистрации права собственности и подключение промышленного предприятия к электросетям.

Первые 4 позиции перед Киевом заняли города Скопье (Македония), София (Болгария), Каунас (Литва) и Гданьск (Польша).

