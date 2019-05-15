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Минрегион разработал новый законопроект о реконструкции хрущевок

Требование о 100%-ном согласии жильцов могут смягчить.

Минрегион разработал новый законопроект о реконструкции хрущевок
Фото: Александр Рудоманов

Минрегионстрой и институт проектирования "Дипромисто" имени Белоконя разработал новый законопроект "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда".

Об этом говорится на сайте министерства.

"С 2006 года в Украине действует закон о реконструкции устаревшего жилья. Однако с тех пор реконструкция этих домов на практике так и не смогла состояться из-за несовершенства законодательства. Например, из-за наличия требования об обязательном согласии 100% жильцов дома на проведение будущей реновации. Также проблемным остается механизм выдачи компенсации, определение источников финансирования и многих других аспектов", – заявил по этому поводу заммнистра Лев Парцхаладзе (он же является президентом Конфедерации строителей Украины).

Новый законопроект, по его словам, содержит максимальное количество решений проблемных вопросов, связанных с реконструкцией устаревшего жилья и может запустить "этот долгожданный процесс в Украине на практике".

В частности, законопроект учитывает возможность реконструкции устаревшего жилья разной этажности, а не только пятиэтажек.

Документ определяет заказчиками проектов реконструкции исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, расширяет перечень возможных источников финансирования проектов, определяет алгоритм принятия решения о реконструкции или сносе, а также совершенствует процедуру выдачи компенсации владельцам устаревшего жилья.

Кроме того, документ предусматривает различные варианты отселения жителей при реконструкции, регламентирует максимальное расстояние, на которое будет происходить отселение, и другие вопросы.

Замминистра добавил, что новый законопроект в ближайшее время будет направлен на рассмотрение и согласование заинтересованными центральными органами исполнительной власти, после чего будет передан в Кабинет министров.

Напомним, в прошлом году министр регионального строительства, вице-премьер Геннадий Зубко говорил, что его ведомство склоняется к идее санации хрущевок вместо их сноса под новое жилье.

В Украине насчитывается около 20 тысяч хрущевок.

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