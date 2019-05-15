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​"Укравтодор" выплатит €1,2 млн испанскому подрядчику за досрочный разрыв контракта

Правительство утвердило проект мирового соглашения.

​"Укравтодор" выплатит €1,2 млн испанскому подрядчику за досрочный разрыв контракта
Фото: kyivcity.gov.ua

Кабинет министров на заседании в среду одобрил подписание мирового соглашения между "Укравтодором" и испанской компанией Elsamex. По его условиям Украина выплатит 1,178 млн евро за досрочный разрыв контракта по содержанию автодороги Броды - Стрый. Это позволит избежать иска на сумму более 5,8 млн евро.

31 декабря 2013 года между "Укравтодором" и испанской компанией было заключено соглашение, которое финансировалось за счет Европейского банка реконструкции и развития. Elsamex планировала заняться эксплуатационным содержанием участка от Брод до Стрыя (434-621 км) автодороги М-06 Киев-Чоп.

По условиям контракта, компания должна выполнить капитальный ремонт двух объектов, расположенных на участке - обход Олесько (464-471 км) и Гамалеевской дамбы (527-529 км), и обустроить дополнительное освещение, пункты весового контроля, метеостанции.

Первые ремонтные работы планировалось начать весной 2014 года, а уже в июле того же года контракт был расторгнут по инициативе "Укравтодора" из-за критически низких темпов выполнения работ.

К этому времени Elsamex выполнила определенный объем работ, но денег не получила.

В ходе переговоров между Elsamex и "Укравтодором" соглашения достичь не удалось.

После этого испанская компания подала на "Укравтодор" иск к эксперту на общую сумму 5,83 млн евро. Он, рассмотрев иск, рекомендовал "Укравтодору" заплатить испанской компании 1,671 млн евро, а также вернуть банковские гарантии, с чем "Укравтодор" не согласился.

Напомним, что в августе 2014 года стало известно, что "Укравтодор" подписал с компанией "Онур" (Турция) контракт на реализацию указанного проекта взамен договора с Elsamex.

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Источник: "Українські новини"
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