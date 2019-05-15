Депутату Киевского облсовета предъявили подозрение в рейдерском захвате агрофирмы погибшего бойца АТО Паславского

Американец "Франко" погиб 19 августа 2014 года во время штурма Иловайска

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о предъявлении подозрения депутату Киевского областного совета Виталию Карлюку.

Об этом говорится в фейсбуке Луценко.

Фото: facebook.com / Віталій Карлюк

Карлюку вменяют рейдерский захват агрокомплекса "Росава-К" в Кагарлыке, который принадлежал погибшему в АТО бойцу Марку Паславскому (позывной "Франко", воевал в составе добровольческого батальона "Донбасс").

Паславский, будучи гражданином США украинского происхождения, дослужился до майора американской армии (уволился в 1991 году), однако в рядах батальона был обычным рядовым военнослужащим. В девяностые годы переехал в Украину. Незадолго до гибели получил украинское гражданство.

Погиб 19 августа 2014 года, прикрывая отход группы бойцов из Иловайска.

Фото: Макс Левин Марк Паславский

Депутат Карлюк представляет фракцию "Солидарность".