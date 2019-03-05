"Роскосмос" уволил чиновника, который назвал жителей "хрущевок" скотобазой

"Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?"

Глава одной из организаций корпорации "Роскосмос" Станислав Жарков в переписке с пользователями "Фейсбука" назвал жителей попавших под реновацию старых домов "скотобазой". В госкорпорации заявили, что специальная комиссия рекомендовала уволить оскандалившегося сотрудника, пишет Русская служба Би-би-си.

Все началось с того, что Жарков в "Фейсбуке" посетовал на то, что люди, переезжающие из "хрущевок" в новое жилье по программе реновации, непременно испортят новые дома.

В другом комментарии сотрудник "Роскосмоса" написал оппоненту: "Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?"

На комментарии Жаркова обратили внимание сразу несколько популярных телеграм-каналов и интернет-изданий, которые опубликовали скриншоты с перепиской. После вала негативных комментариев в соцсетях сотрудник госкорпорации написал комментарий, в котором отметил, что выразил свое личное мнение, никак не связанное с работой "Роскосмоса".

"Мои высказывания были сделаны сгоряча - я сам живу в "хрущевке" и устал от бытовых проблем", - пояснил Жарков, извинившись за свои предыдущие высказывания. Позднее чиновник удалил свои комментарии из сети.

Комиссия по этике госкорпорации "Роскосмос" приняла решение рекомендовать уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в интернете. Кроме того, "Роскосмос" извинился за высказывание Жаркова и подчеркнул, что речь идет о сотруднике ФГУП "Агат" - одной из дочерних организаций.

Представитель ФГУП "Агат" сообщил РИА Новости, что принято решение об увольнении Жаркова.