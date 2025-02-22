​Спецпредставник США Келлог відвідав Ірпінський військовий шпиталь

Спецпредставник США із питань Росії та України Кіт Келлог, перебуваючи з візитом в Україні, відвідав Ірпінський військовий шпиталь і зустрівся з пораненими бійцями, передає Sky News.

Келлог поговорив із близько 20 військовослужбовцями, поспілкувався з кожним із них.

Під час бесіди один із бійців запитав американця, чи на його думку, можуть українці довіряти РФ, коли підуть на переговори.

«Вам практично доведеться озирнутися на історію, і вам потрібно вміти вести переговори. Усі війни закінчуються переговорами, остаточна перемога на полі бою досягається дипломатією, і сьогоднішній світ не є винятком», - відповів спецпредставник.

Келлог вважає, що «країни світу визнають агресію». За його словами, військові дають політикам і дипломатам «час, щоб дійти висновку, і саме тому я кажу, що Україна вам винна, весь світ вам винен, тому що ви, по суті, жертвуєте, щоб дозволити дипломатам дійти... хорошого висновку, висновку, за який ви боролися», - зазначив спецпредставник США.

Коли український військовий сказав американцю, що на його думку, наша держава повинна мати сильну армію, оскільки РФ може повернутися до нової фази війни після перемир’я, Келллог, відповів, що «мета полягає в тому, щоб не було жодної нової війни».