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​Спецпредставник США Келлог відвідав Ірпінський військовий шпиталь

Келлог вважає, що «країни світу визнають агресію».

​Спецпредставник США Келлог відвідав Ірпінський військовий шпиталь
Кіт Келлог
Фото: Bloomberg

Спецпредставник США із питань Росії та України Кіт Келлог, перебуваючи з візитом в Україні, відвідав Ірпінський військовий шпиталь і зустрівся з пораненими бійцями, передає Sky News.

Келлог поговорив із близько 20 військовослужбовцями, поспілкувався з кожним із них.

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Під час бесіди один із бійців запитав американця, чи на його думку, можуть українці довіряти РФ, коли підуть на переговори.

«Вам практично доведеться озирнутися на історію, і вам потрібно вміти вести переговори. Усі війни закінчуються переговорами, остаточна перемога на полі бою досягається дипломатією, і сьогоднішній світ не є винятком», - відповів спецпредставник.

Келлог вважає, що «країни світу визнають агресію». За його словами, військові дають політикам і дипломатам «час, щоб дійти висновку, і саме тому я кажу, що Україна вам винна, весь світ вам винен, тому що ви, по суті, жертвуєте, щоб дозволити дипломатам дійти... хорошого висновку, висновку, за який ви боролися», - зазначив спецпредставник США.

Коли український військовий сказав американцю, що на його думку, наша держава повинна мати сильну армію, оскільки РФ може повернутися до нової фази війни після перемир’я, Келллог, відповів, що «мета полягає в тому, щоб не було жодної нової війни».

  • 18 лютого американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо зустрілася в Саудівській Аравії з росіянами на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Також у переговорах були присутні представники Саудівської Аравії. 
  • Україна в перемовинах участі не брала. Зеленський заявив, що не знав про них. А згодом зробив заяву, що наразі свій візит до Саудівської Аравії скасував – переніс на 10 березня.
  • Державний секретар США після переговорів назвав їх "першим кроком на довгому і важкому шляху", а щодо ЄС висловився, що блоку теж доведеться сісти за стіл перемовин.
  • Згодом стало відомо, що до Ер-Ріяда протягом останніх місяців американські та російські представники зустрічалися у Швейцарії для неофіційних переговорів про війну в Україні.
  • Тепер Трамп почав наполягати на укладенні з Україною угоди щодо корисних копалин. Після низки скандальних заяв і звинувачень з боку американського президента Україну відвідав Кіт Келлог, аби дочекатися підписання згаданої угоди і схилити Зеленського до закінчення війни.
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