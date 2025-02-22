ЦПД: Starlink в Україні не відключать, якщо це станеться — в ЗСУ є альтернативи

У Центрі протидії дезінформації заявили, що США не відключать супутниковий зв'язок Starlink в Україні.

Про це пише голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, навіть якщо це станеться, то є "альтернативні речі", які на фронті працюють.

"Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все", – наголошує він.

Перед цим Reuters повідомляло, що у США заговорили про можливість припинення доступу України до Starlink, якщо не буде підписана угода про корисні копалини. Американські перемовники озвучили це на зустрічі з українською стороною.