«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Єрмак: угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто – визначать після готовності документу
Єрмак: угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто – визначать після готовності документу
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: Starlink в Україні не відключать, якщо це станеться — в ЗСУ є альтернативи

Очільник ЦПД заспокоює — не треба панікувати.

ЦПД: Starlink в Україні не відключать, якщо це станеться — в ЗСУ є альтернативи
Фото: Сергій Борзов

У Центрі протидії дезінформації заявили, що США не відключать супутниковий зв'язок Starlink в Україні. 

Про це пише голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, навіть якщо це станеться, то є "альтернативні речі", які на фронті працюють.

"Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все", – наголошує він.

Перед цим Reuters повідомляло, що у США заговорили про можливість припинення доступу України до Starlink, якщо не буде підписана угода про корисні копалини. Американські перемовники озвучили це на зустрічі з українською стороною.

  • За повідомленням агенції Reuters, три джерела, знайомі з розвитком подій щодо переговорів між Україною та США про підписання угоди щодо рідкісноземельних копалин, стверджують, що американська сторона використала як засіб тиску на Київ погрозу відключити на території України термінали Starlink.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies