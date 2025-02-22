ЦПД: Starlink в Україні не відключать, якщо це станеться — в ЗСУ є альтернативи

У Центрі протидії дезінформації заявили, що США не відключать супутниковий зв'язок Starlink в Україні.
Про це пише голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
За його словами, навіть якщо це станеться, то є "альтернативні речі", які на фронті працюють.
"Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все", – наголошує він.
Перед цим Reuters повідомляло, що у США заговорили про можливість припинення доступу України до Starlink, якщо не буде підписана угода про корисні копалини. Американські перемовники озвучили це на зустрічі з українською стороною.
- За повідомленням агенції Reuters, три джерела, знайомі з розвитком подій щодо переговорів між Україною та США про підписання угоди щодо рідкісноземельних копалин, стверджують, що американська сторона використала як засіб тиску на Київ погрозу відключити на території України термінали Starlink.