Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Херсона зросла

До лікарні звернувся ще один постраждалий унаслідок вчорашньої атаки росіян по Херсону. Чоловік зазнав вибухових травм.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Сьогодні знадобилась медична допомога 57-річному херсонцю, який учора потрапив під атаку ворожого безпілотника у Дніпровському районі", — ідеться у повідомленні Мрочка.
Чоловік сам звернувся до лікарів. Попередньо в постраждалого контузія і мінно-вибухова травма.
- Дві людини постраждали після російських обстрілів Херсона. Того ж дня ворог атакував із дрона жительку обласного центру. Жінка у важкому стані перебуває у лікарні.