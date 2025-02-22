Головком Сирський зустрівся із Генеральним інспектором Бундесверу Броєром

Уранці 22 лютого до Києва з візитом прибув Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр. Військового зустрів Головнокомандував ЗСУ Олександр Сирський.

Про це ідеться на Facebook-сторінці Головкома.

"Відбулася зустріч з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Під час зустрічі поінформував свого німецького колегу про оперативну обстановку на лінії фронту, заходи щодо переходу на корпусну структуру та висловив вдячність німецькому народові за непохитну підтримку нашої боротьби з російською агресією", — поінформував Головком.

Військові обговорили потреби Збройних Сил України в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці, а також підготовку українських військових.

Також під час зустрічі було розглянуто питання технічного обслуговування і ремонту військової техніки німецького виробництва, яка перебуває на озброєнні Збройних Сил України.

"Наголосив на важливості співпраці України та Німеччини", — додає Сирський.