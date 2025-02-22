«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Єрмак: угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто – визначать після готовності документу
Єрмак: угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто – визначать після готовності документу
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
ГоловнаСуспільствоПодії

Головком Сирський зустрівся із Генеральним інспектором Бундесверу Броєром

Карстен Броєр прибув уранці 22 лютого до Києва.

Головком Сирський зустрівся із Генеральним інспектором Бундесверу Броєром
Олександр Сирський і Карстен Броєр
Фото: Олександр Сирський

Уранці 22 лютого до Києва з візитом прибув Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр. Військового зустрів Головнокомандував ЗСУ Олександр Сирський. 

Про це ідеться на Facebook-сторінці Головкома.

"Відбулася зустріч з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Під час зустрічі поінформував свого німецького колегу про оперативну обстановку на лінії фронту, заходи щодо переходу на корпусну структуру та висловив вдячність німецькому народові за непохитну підтримку нашої боротьби з російською агресією", — поінформував Головком.

Військові обговорили потреби Збройних Сил України в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці, а також підготовку українських військових.

Також під час зустрічі було розглянуто питання технічного обслуговування і ремонту військової техніки німецького виробництва, яка перебуває на озброєнні Збройних Сил України.

"Наголосив на важливості співпраці України та Німеччини", — додає Сирський.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies