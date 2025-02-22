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Дрони СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ, — джерела

Уражена нафтоперекачувальна станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані.

Дрони СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ, — джерела
Пожежа у Самарі
Фото: Telegram

Дрони СБУ знеструмили та зупинили роботу нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє поінформоване джерело LB.ua в СБУ.

20 лютого "бавовна" від СБУ зупинила роботу нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська". Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ.

За інформацією джерел, удар дронів прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція запалала, через що відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти. На даний час росіяни встановлюють суму збитків.

"Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей рф. Кожна така "бавовна" приносить багатомільйонні збитки рф та ускладнює забезпечення російської армії паливом", — каже співрозмовник.

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