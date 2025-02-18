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Генштаб підтвердив враження НПЗ у Краснодарському краї і двох перекачувальних станцій

Атаку провели вчора. 

Генштаб підтвердив враження НПЗ у Краснодарському краї і двох перекачувальних станцій
Фото: скріншот

Генштаб підтвердив удар по стратегічних об'єктах росіян, проведений учора. Сили оборони атакували військову та паливно-енергетичну інфраструктуру. 

Вразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї та дві нафтоперекачувальні станції. На НПЗ була масштабна пожежа.

Станції “Кропоткинская” та “Андреаполь”, що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ, виведені з ладу. Очікується, що це суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора.

"Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії рф. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну росії, триватимуть", – йдеться у повідомленні. 

  • Учора росіяни поскаржилися на атаку дронів та вибухи в районі Ільського НПЗ і станції "Кропоткинская". 
  • У Силах оборони пояснювали, що НПЗ є законними військовими цілями, оскільки забезпечують потреби окупантів у паливі. Цього тижня ГУР атакувало нафтопереробний завод у Нижнегородській області. Більше на цю тему – в матеріалі "Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти". 
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