Генштаб підтвердив враження НПЗ у Краснодарському краї і двох перекачувальних станцій

Генштаб підтвердив удар по стратегічних об'єктах росіян, проведений учора. Сили оборони атакували військову та паливно-енергетичну інфраструктуру.

Вразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї та дві нафтоперекачувальні станції. На НПЗ була масштабна пожежа.

Станції “Кропоткинская” та “Андреаполь”, що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ, виведені з ладу. Очікується, що це суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора.

"Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії рф. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну росії, триватимуть", – йдеться у повідомленні.