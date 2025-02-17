Росію вночі атакували дрони. Ціллю міг бути Ільський нафтопереробний завод

Міноборони ворога повідомило про 90 нібито перехоплених та знищених БПЛА за ніч.

Російське міністерство оборони вночі поскаржилося на атаку дронів. Ціллю міг стати Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Як пише телеграм-канал Astra, про це повідомили місцеві жителі.

Міноборони ворога повідомило про 90 нібито перехоплених та знищених БпЛА за ніч. Начебто збили 38 дронів над акваторією Азовського моря, 24 – над територією Краснодарського краю.

Також заявляють про збиті безпілотники над окупованим Кримом, акваторією Чорного моря, територіями російської Курської та Ростовської областей. І начебто росіяни збили керовану ракету "Нептун" над акваторією Азовського моря.