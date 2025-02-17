Росію вночі атакували дрони. Ціллю міг бути Ільський нафтопереробний завод

Російське міністерство оборони вночі поскаржилося на атаку дронів. Ціллю міг стати Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
Як пише телеграм-канал Astra, про це повідомили місцеві жителі.
Міноборони ворога повідомило про 90 нібито перехоплених та знищених БпЛА за ніч. Начебто збили 38 дронів над акваторією Азовського моря, 24 – над територією Краснодарського краю.
Також заявляють про збиті безпілотники над окупованим Кримом, акваторією Чорного моря, територіями російської Курської та Ростовської областей. І начебто росіяни збили керовану ракету "Нептун" над акваторією Азовського моря.
- 11 лютого Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Саратовській області.
- Перед цим Генштаб підтвердив удари дронами по одному з найпотужніших російських НПЗ – "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка"
- Україна суттєво наростила виробництво ударних безпілотників дальньої дії та нині випускає понад 500 таких дронів щомісяця.