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Президент Євроради їде в Париж на зустріч лідерів через заяви адміністрації Трампа щодо війни в Україні

У зустрічі візьмуть участь глави урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії, а також президент Єврокомісії та генсек НАТО.

Президент Євроради їде в Париж на зустріч лідерів через заяви адміністрації Трампа щодо війни в Україні
Антоніу Кошта
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської ради Антоніу Кошта візьме участь у терміновій зустрічі лідерів Європейського союзу та генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Парижі через останні дії адміністрації президента США Дональда Трампа щодо пошуку мирного врегулювання війни, яку проти України веде Росія.

Про це журналістам повідомив представник Європейської Ради, передає "Інтерфакс-Україна".

"Президент Європейської Ради Антоніо Кошта візьме участь у зустрічі, скликаній президентом Макроном, завтра вдень у Парижі. Зустріч має на меті розпочати консультації європейських лідерів щодо ситуації в Україні та питань безпеки в Європі", - сказав він.

За його словами, у зустрічі також візьмуть участь глави урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії, а також президент Європейської комісії та генеральний секретар НАТО.

"Потім їхні дискусії можуть продовжитися в інших форматах з метою об’єднання всіх партнерів, зацікавлених у мирі та безпеці в Європі»", - пояснив представник Європейської ради.

Зустріч пройде у Єлисейському палаці у другій половині понеділка.

  • Екстрену зустріч у Парижі вчора анонсував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
  • Фінський президента Александр Стубб вважає, що Європі потрібен спеціальний посланник в Україні, щоб гарантувати значущу роль ЄС у будь-яких перемовинах про мирний процес. Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підтримав ідею фінського президента, заявивши: “нам потрібна висока видимість когось сильного, хто може керувати процесом”.
  • Президент США Дональд Трамп шокував європейських союзників цього тижня, зателефонувавши президентові Росії Володимиру Путіну, чиї війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну три роки тому, не порадившись ні з ними, ні з Києвом, і оголосивши про негайний початок мирних переговорів. Адміністрація республіканця також залишила європейських політиків у розгубленості після різких коментарів про її підхід до війни з Росією і різких ремарок віцепрезидента Штатів Дж. Д. Венса у Мюнхені щодо європейської демократії та цінностей.
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