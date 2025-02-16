Президент Євроради їде в Париж на зустріч лідерів через заяви адміністрації Трампа щодо війни в Україні

Президент Європейської ради Антоніу Кошта візьме участь у терміновій зустрічі лідерів Європейського союзу та генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Парижі через останні дії адміністрації президента США Дональда Трампа щодо пошуку мирного врегулювання війни, яку проти України веде Росія.
Про це журналістам повідомив представник Європейської Ради, передає "Інтерфакс-Україна".
"Президент Європейської Ради Антоніо Кошта візьме участь у зустрічі, скликаній президентом Макроном, завтра вдень у Парижі. Зустріч має на меті розпочати консультації європейських лідерів щодо ситуації в Україні та питань безпеки в Європі", - сказав він.
За його словами, у зустрічі також візьмуть участь глави урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії, а також президент Європейської комісії та генеральний секретар НАТО.
"Потім їхні дискусії можуть продовжитися в інших форматах з метою об’єднання всіх партнерів, зацікавлених у мирі та безпеці в Європі»", - пояснив представник Європейської ради.
Зустріч пройде у Єлисейському палаці у другій половині понеділка.
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