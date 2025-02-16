Сирієць, який атакував людей з ножем в Австрії, мав зв'язки з ІД, ‒ міністр внутрішніх справ

Нападник з ножем в австрійському місті Філлах був радикалізований в Інтернеті і мав зв'язки з угрупуванням "Ісламська держава", заявив міністр внутрішніх справ Австрії справ Герхард Карнер, пише DW.

Карнер підкреслив, що сирійський підозрюваний був “ісламістським нападником”. Унаслідок нападу загинув підліток і ще п'ятеро людей отримали поранення.

“Це ісламістський напад, пов'язаний з ІД”, ‒ сказав міністр журналістам, додавши, що підозрюваний був радикалізований в Інтернеті “за короткий проміжок часу”.

Поліція повідомила, що підозрюваний використав складаний ніж, щоб нападати на перехожих. Його заарештували невдовзі після нападу, коли інший сирієць, водій доставки їжі, зупинив його, протаранивши своєю машиною.

Губернатор федеральної землі Каринтія Пітер Кайзер подякував 42-річному сирійцю. “Це показує, наскільки тісно терористичне зло і людське добро можуть бути об'єднані в одній і тій самій національності”, ‒ сказав він.

Поліція повідомила, що підозрюваний ‒ прохач притулку, але він має дійсну посвідку на проживання і не має судимостей.