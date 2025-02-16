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Сирієць, який атакував людей з ножем в Австрії, мав зв'язки з ІД, ‒ міністр внутрішніх справ

“Це ісламістський напад, пов'язаний з ІД”, ‒ сказав журналістам Герхард Карнер.

Сирієць, який атакував людей з ножем в Австрії, мав зв'язки з ІД, ‒ міністр внутрішніх справ
Фото: Image: Darko Bandic/AP/picture alliance

Нападник з ножем в австрійському місті Філлах був радикалізований в Інтернеті і мав зв'язки з угрупуванням "Ісламська держава", заявив міністр внутрішніх справ Австрії справ Герхард Карнер, пише DW.

Карнер підкреслив, що сирійський підозрюваний був “ісламістським нападником”. Унаслідок нападу загинув підліток і ще п'ятеро людей отримали поранення.

“Це ісламістський напад, пов'язаний з ІД”, ‒ сказав міністр журналістам, додавши, що підозрюваний був радикалізований в Інтернеті “за короткий проміжок часу”.

Поліція повідомила, що підозрюваний використав складаний ніж, щоб нападати на перехожих. Його заарештували невдовзі після нападу, коли інший сирієць, водій доставки їжі, зупинив його, протаранивши своєю машиною.

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Губернатор федеральної землі Каринтія Пітер Кайзер подякував 42-річному сирійцю. “Це показує, наскільки тісно терористичне зло і людське добро можуть бути об'єднані в одній і тій самій національності”, ‒ сказав він.

Поліція повідомила, що підозрюваний ‒ прохач притулку, але він має дійсну посвідку на проживання і не має судимостей.

  • У січні у німецькому місті Ашаффенбург унаслідок нападу з ножем загинув чоловік і дворічний хлопчик. Підозрюваний атакував групу дитячого садка в парку. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав напад “терористичним актом”. За злочин затримали 28-річного чоловіка родом з Афганістану. 
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