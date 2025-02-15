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В Австрії сирієць напав із ножем на перехожих. Загинув підліток, ще 4 людини поранені

Поліція затримала 23-річного нападника.

В Австрії сирієць напав із ножем на перехожих. Загинув підліток, ще 4 людини поранені
Ілюстративне фото
Фото: Фото з відкритих джерел

В австрійському містечку Віллах, що у федеральній землі Каринтія, сирієць напав з ножем на перехожих, загинув 14-річний підліток, ще четверо чоловіків поранено, передає Укрінформ. 

“23-річний чоловік завдав ножових поранень п'ятьом перехожим у центрі міста Віллах у суботу вдень, вбивши одного з них. За даними поліції, загинув 14-річний підліток з Віллаха, ще четверо людей отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Напад стався близько 16:00 біля головної площі міста Віллах. Чоловік із ножем без розбору нападав з ножем на кількох перехожих.

У результаті постраждали четверо чоловіків, усі – австрійці. Двоє з них отримали дуже серйозні поранення, двоє – трохи легші. Всі вони отримують інтенсивну медичну допомогу. Наразі незрозуміло, чи був зв'язок між злочинцем і жертвами.

Поліція затримала нападника невдовзі після атаки. Ним виявився громадянин Сирії з посвідкою на проживання. За попередньою інформацією, він раніше не потрапляв у поле зору поліції.

Правоохоронці проводять операцію в місті з метою встановлення можливих спільників нападника. Його мотив поки залишається невстановленим.

Нагадаємо, декілька днів тому у Мюнхені автомобіль збив групу людей біля залізничного вокзалу, внаслідок чого постраждали десятки людей. Інцидент стався приблизно за 1,5 кілометра від місця проведення Мюнхенської конференції з безпеки. Громадянин Афганістану зізнався, що навмисно в'їхав у натовп, а правоохоронці припускають ісламістський мотив злочину.

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