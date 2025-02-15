У США протягом одного дня звільнили майже 10 000 працівників

Близько 75 тисяч працівників скористалися так званим "відкладеним звільненям".

У межах кампанії президента США Дональда Трампа та його радника Ілона Маска щодо радикального скорочення бюрократії за п'ятницю звільнили понад 9500 працівників по усій країні.

Як пише Reuters, скорочення торкнулися практично усіх сфер: від управління федеральними землями до догляду за військовими ветеранами.

Звільнили працівників міністерства внутрішніх справ, енергетики, у справах ветеранів, сільського господарства, охорони здоров’я та соціальних служб. Кампанія із змешення кількості держслужбовців була націлена на працівників, які проходили випробувальний термін у перший рік роботи та які мали менший захист при працевлаштуванні.

За даними Білого дому, ці звільнені люди доповнили список із приблизно 75 000 осіб, які скористалися "відкладеним звільненням". Загалом скорочення торкнулися приблизно 3% від 2,3 мільйона держслужбовців.

Трамп вважає, що федеральний уряд надто роздутий і занадто багато грошей втрачається на марнотратство та шахрайство. США мають близько 36 трильйонів доларів боргу, а минулого року дефіцит бюджету складав 1,8 трильйона доларів. Тому обидві американські партії погоджуються із тим, що необхідні реформи.

Проте демократи вважають, що Трамп посягає на конституційні повноваження контролю за бюджетом, а республіканці, які контролюють більшість в обох палатах Конгресу, в основному підтримали ці кроки.

Як повідомили видання джерела, швидкість і розмах рішень Маска викликали невдоволення у деяких помічників Трампа через відсутність координації. Зокрема, незадоволеною є керівниця апарату Білого дому Сьюзі Уайлс.

Окрім скорочення робочих місць, Трамп і Маск намагалися зруйнувати захист кар’єрних службовців на державній службі, заморозили більшість іноземної допомоги США та намагалися майже повністю закрити деякі державні установи, такі як Агентство США з міжнародного розвитку та Бюро захисту прав споживачів CFPB.

Майже половину працівників Центрів контролю та профілактики захворювань США та інших працівників Національного інституту здоров’я змушують звільнитися.

Лісова служба США звільняє близько 3400 нещодавно найнятих, а Служба національних парків звільняє близько 1000 осіб.

Американська податкова служба готується звільнити тисячі працівників наступного тижня, і це може скоротити ресурси напередодні крайнього терміну подання американцями податку на прибуток 15 квітня.

Скорочення видатків викликали занепокоєння, тому що життєво важливі послуги опинилися під загрозою. Зокрема через місяць після того, як лісові пожежі спустошили Лос-Анджелес, федеральні програми припинили наймати сезонних пожежників і зупинили очищення лісів від сухостою, а це підвищує ризик нових займань.

Критики говорять про різкий підхід Маска, який є найбагатшою людиною у світі та який накопичив надзвичайний вплив під час президентства Трампа.Проте міністр фінансів США Скотт Бессент відкинув ці закиди, порівнявши так званий Департамент ефективності уряду Маска з фінансовим аудитом.