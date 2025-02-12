Маск пояснив скорочення кількості федеральних працівників тим, що вони є "необраною владою" з великим повноваженнями

Він вважає, що це треба виправити.

Ілон Маск на брифінгу з Дональдом Трампом і сином

Ілон Маск, мільярдер-підприємець, який очолив Департамент з питань ефективності уряду США, пояснив свої плани скоротити кількість державних посадовців. Під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті американського президента, де він був разом зі своїм сином, Маск сказав, що це необхідно для стримування витрат, пише Wall Street Journal. Він описав федеральних працівників як "необрану, четверту, неконституційну владу", яка, на його думку, має більше повноважень, ніж будь-який обраний на виборах представник.

Трамп раніше підписав указ про надання департаменту Маска, DOGE, більших повноважень для скорочення кількості федеральних працівників. В указі агентствам доручили припинити найм нових співробітників за невеликим винятком.

Говорячи про повноваження чиновників, Маск сказав, що це "не відповідає волі народу".

"Тож це просто те, що ми збираємося виправити", – сказав він.

Маск порівняв увагу, спричинену його рішенням скоротити кількість чиновників, з щоденним проктологічним оглядом. Він сказав, що суспільство може самостійно судити про потенційний конфлікт інтересів.

Дональд Трамп додав, що якби Білий дім вважав, що Маску в цьому питанні бракує прозорості або є конфлікт, то йому б не дозволили займатися цією сферою.

Під час спілкування з пресою Маск також визнав, що деякі озвучена ним інформація виявилася недостовірною. Зокрема, про гумдопомогу США Смузі Гази.