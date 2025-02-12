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"Застряглих астронавтів" повернуть додому раніше

У NASA знайшли спосіб трохи прискорити запуск місії на МКС.

"Застряглих астронавтів" повернуть додому раніше
Запуск Crew Dragon
Фото: EPA/UPG

Національна космічна агенція США заявила про можливість більш раннього повернення на Землю астронавтів Бутча Вілмора та Суні Вільямс, які ось вже упродовж семи місяців перебувають на Міжнародній космічній станції.

Як пише Reuters, у NASA вирішили замінити капсулу для екіпажу наступної місії Crew-10. Замість нового модуля, виготовлення якого компанією SpaceX відбувається із затримками, буде використано капсулу, яка вже літала за програмою Crew Dragon.

Це дозволить перенести запуск з 25 березня на 12-те. Після успішного стикування з МКС Вілмор та Вільямс скористаються капсулою, щоб нарешті повернутися додому.

Місія двох американців на станції мала тривали лише 8 днів у липні 2024 року. Проте через технічну несправність їхнього модуля Starliner від компанії Boeing у NASA змушені були залишати астронавтів на орбіті місяцями, аж поки не з'явиться вільне місце на інших капсулах. Вілмор та Вільямс стали відомими у пресі як "застряглі астронавти".

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