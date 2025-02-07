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У NASA збільшили ймовірність зіткнення астероїда із Землею у 2032 році

Шанс на те, що небесне тіло вріжеться у планету, тепер оцінюється як 1 із 43.

У NASA збільшили ймовірність зіткнення астероїда із Землею у 2032 році
Фото: ЕРА/UPG

Астрономи NASA після отримання нової інформації про астероїд "2024 YR" заявили, що вірогідність його зіткнення із Землею 22 грудня 2032 року зросла з 1,3% до 2,3%.

Як пише The Guardian, це означає присвоєння цьому небесному тілу рідкісної оцінки "3" за так званою Туринською шкалою - де "0" означає, що людство у повній безпеці, а "10" - знищення цивілізації. 

Астероїд має довжину близько 90 метрів. Його падіння на Землю могло б призвести до вибуху, який можна порівняти з ядерною бомбою. 

Попри це, експерти закликають громадськість не панікувати: з подальшим вивченням швидкості та траєкторії руху астероїда вчені, найімовірніше, поступово знижуватимуть оцінку, аж поки надійні дані не дадуть можливість передбачити, що "2024 YR" не становить жодної загрози. Саме так сталося з астероїдом Apophis, який у 2004 році оцінили на четвірку, але потім визнали безпечним для Землі. 

В разі чого у NASA є план: у 2022 році вони протестували технологію Dart, яка дозволяє змінити траєкторію небесного тіла за допомогою контрольованого зіткнення з космічним апаратом. 

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