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Ціна на російську нафту впала нижче за $60 після санкцій США, - Bloomberg

Продавці Urals змушені миритись зі знижками до 16 доларів за барель. 

Ціна на російську нафту впала нижче за $60 після санкцій США, - Bloomberg
Фото: oilcapital.ru

Ціна на російську сиру нафту вперше з грудня впала нижче за цінову межу в 60 доларів за барель, що є одним з показників дієвості нових санкцій США проти Москви.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними Argus Media, продавці Urals - основного експортного сорту нафти - змушені миритись зі знижками до 16 доларів за барель. 

Видання зазначає, що такої низької ціни на сиру нафту не було з травня.

  • 10 січня Мінфін США оголосив про нові санкції, спрямовані проти видобутку й експорту російської нафти. Зазначалося, що обмежувальні заходи торкнуться "безпрецедентної кількості" нафтоналивних суден, танкерів, багато з яких є частиною "тіньового флоту" РФ, непрозорих торговців російською нафтою, постачальників нафтосервісних послуг із Росії та російських чиновників зі сфери енергетики, а ще - танкерів, що перевозили підсанкційну іранську нафту.
  • Великобританія також вживе аналогічних заходів, приєднуючись до США у санкціях проти двох великих російських виробників нафти.
  • Новообраний президент США Дональд Трамп щонайменше двічі звертався до ОПЕК+ з вимогою знизити ціну на нафту. На думку президента США, це дозволить швидко зупинити війну Росії проти України. Однак, ОПЕК відмовилися виконати вимогу Трампа. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Буде дуже боляче. Чи зуміє Трамп обвалити ціну російської нафти".
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