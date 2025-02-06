Ціна на російську нафту впала нижче за $60 після санкцій США, - Bloomberg

Продавці Urals змушені миритись зі знижками до 16 доларів за барель.

Ціна на російську сиру нафту вперше з грудня впала нижче за цінову межу в 60 доларів за барель, що є одним з показників дієвості нових санкцій США проти Москви.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними Argus Media, продавці Urals - основного експортного сорту нафти - змушені миритись зі знижками до 16 доларів за барель.

Видання зазначає, що такої низької ціни на сиру нафту не було з травня.