Макрон першим із лідерів ЄС поговорив з новим президентом Сирії

"Франція готова підтримати сирійський перехідний процес на основі цього, як на національному, так і на європейському та міжнародному рівнях".

Президент Франції Емманюель Макрон став першим лідером країни-члени Європейського союзу, який безпосередньо поговорив із новим тимчасовим очільником Сирії Ахмедом аль-Шараа.

Про це повідомила адміністрація Макрона.

Зазначається, що ініціатором розмови був Макрон. Дзвінок відбувся напередодні міжнародної конференції щодо Сирії, яка має відбутися 13 лютого в Парижі.

Макрон висловив сподівання, що ініційований тимчасовою владою Сирії перехідний процес буде "повною мірою відповідати надіям сирійського народу".

Макрон говорив про необхідність продовження боротьби з тероризмом на благо народу Сирії та безпеки французької нації. У зв'язку з цим він підкреслив лояльність Парижа до сирійських демократичних сил та закликав повністю інтегрувати їх у перехідний процес країни.

"Франція готова підтримати сирійський перехідний процес на основі цього, як на національному, так і на європейському та міжнародному рівнях", - зауважив президент.

Співрозмовники домовилися підтримувати тісний контакт, аби продовжити "позитивну та складну дискусію".

29 січня нова сирійська влада оголосила про те, що фактичний лідер Сирії Ахмед аль Шараа стане президентом на перехідний період. Він має сформувати на цей період тимчасову законодавчу раду, вона виконуватиме обовʼязки до прийняття нової конституції Сирії та набуття нею чинності.

Аль-Шараа є очільником угрупування ХТШ - основної збройної сили, яка повалила режим диктатора Башара Асада. У ЄС та США організацію вважають терористичною через її попередні зв'язки з Аль-Каїдою. Попри це, на початку січня очільники МЗС Франції та Німеччини відвідали Дамаск від імені Євросоюзу та мали зустріч з аль-Шараа.Також ЄС оголосив про призупинення деяких санкцій проти Сирії, які "перешкоджають стабілізації країни", в обмін на початок перехідного періоду та запобіганню відродженню терористичної Ісламської держави.

Докладніше про нового очільника Сирії читайте в матеріалі LB.ua "Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії".