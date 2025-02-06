​Словаччина почала отримувати російський газ через "Турецький потік", - ЗМІ

Голова компанії SPP Войтех Ференч заявив, що не планує розривати контракт з російським "Газпромом", який діє до 2034 року.

Словацька компанія SPP з 1 лютого почала імпортувати російський газ через газопровід "Турецький потік". Очікується, що поставки подвояться з квітня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеві ЗМІ.

В інтервʼю виданню Dennik голова компанії Войтех Ференч заявив, що не планує розривати контракт з російським "Газпромом", який діє до 2034 року.

Він також сказав, що транспортування неросійського газу коштуватиме на 90 мільйонів євро дорожче, через підвищену, за його словами, плату за транзит.

Раніше Словаччина імпортувала російський газ через Україну, яка припинила його транспортування на початку року після завершення відповідного контракту з "Газпромом".

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президент Росії Володимир Путін пообіцяв "знайти альтернативні шляхи постачання законтрактованого газу". Усічні Фіцо повідомив, що обговорив постачання російського газу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

До повномасштабної війни Росії проти України на частку російського трубопровідного газу припадало близько 40% від загального обсягу поставок газу до Євросоюзу, найбільшим імпортером була Німеччина. З 2022 року країни ЄС активно зменшували залежність від російського газу, переходячи на постачання із США, Норвегії і Катару. Це привело до втрати Росією домінуючої позиції на європейському газовому ринку.

Євросоюз уже заборонив постачання російського газу морем, але не зміг повністю відмовитися від трубопровідного газу, оскільки від нього залежать деякі європейські країни, зокрема Словаччина та Угорщина.

Газопровод "Турецький потік" запустили на початку 2020 року за участю президентів РФ і Туреччини Путіна і Ердогана. У ній також узяли участь прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов і президент Сербії Александар Вучич - ці країни почали отримувати газ новим трубопроводом.

"Турецький потік" прокладено дном Чорного моря від російського міста Анапа до європейського узбережжжя Туреччини. Його будівництво - частина російського плану відмови від транзиту через Україну. Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" - по 15,75 млрд куб. м. Одна призначена для постачання газу турецьким споживачам, друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

Чорноморський газопровід Росії спершу планували будувати до Болгарії (він повинен був називатися "Південним потоком"), але через позицію Євросоюзу проєкт наприкінці 2014 року закрили.