Глава МЗС Литви назвав "помилковими" думки про відновлення імпорту газу з РФ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис вважає, що відновлення імпорту газу з РФ було б помилкою.
Про це він написав у соцмережі Х.
Будрис зазначив, що залежність Європи від газу дозволила Кремлю фінансувати війни, шантажувати країни та підривати безпеку Європи. За його словами, Росія має бути переможена, а не винагороджена новими джерелами доходу. Тим часом Україні треба дати силу для перемоги.
Він додав, що Європа на важкому шляху засвоїла, що російський газ – це геополітична зброя. Москва десятиліттями використовувала експорт енергоносіїв як важіль політичного тиску на європейські країни, і це було "чіткими тривожними ознаками".
Очільник МЗС Литви нагадав, що його країна стала першою у ЄС, яка припинила імпорт російського газу в квітні 2022 року.
"Запуск СПГ-терміналу Independence у 2014 році заклав основу нашої енергетичної безпеки. Відтоді ми диверсифікували наші джерела енергії та інвестували у відновлювані джерела енергії, щоб гарантувати, що ніхто ніколи не зможе використовувати енергію як зброю проти нас", – зазначив він і зауважив, що незабаром Литва зробить обстанній крок і від’єднається від російської енергомережі БРЕЛЛ.
На думку Будриса, Європа повинна залишатися на правильному шляху і не допустити постачання російського газу, посилити санкції проти російського енергетичного сектору, підтримати Україну та інвестувати в довгострокову енергетичну безпеку, а все інше буде "кроком назад".
- Раніше видання Financial Times написало, що ЄС розглядає можливість відновлення закупівель російського газу. Прихильники такої ідеї стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, спонукає Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід встановити і підтримувати перемир'я.
- 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу. Цей крок призвів до припинення поставок до Угорщини та Словаччини.
- У 2024 році газ із Росії становив близько 10% від загального обсягу поставок, але зменшився вдвічі після того, як у січні закінчився транзитний контракт, який дозволяв газу надходити до ЄС через Україну.
- Агенція Reuters писала про те, що Єврокомісія хоче продовжити переговори з Україною про постачання газу, і залучити до переговорів Угорщину і Словаччину.
- Раніше Bloomberg написав, що Угорщина готова зняти блокування продовження санкцій Євросоюзу проти Росії. За словами одного з джерел видання, в обмін на відступ Будапешта виконавчий орган ЄС надасть кілька запевнень у заяві щодо енергетичної безпеки блоку. Буде підтверджено зобов’язання допомогти Україні відновити та стабілізувати її інфраструктуру, а також вирішити питання постачання газу та нафти.