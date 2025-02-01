Глава МЗС Литви назвав "помилковими" думки про відновлення імпорту газу з РФ

На його думку, Європа повинна залишатися на правильному шляху і не допустити постачання російського газу.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис вважає, що відновлення імпорту газу з РФ було б помилкою.

Про це він написав у соцмережі Х.

Будрис зазначив, що залежність Європи від газу дозволила Кремлю фінансувати війни, шантажувати країни та підривати безпеку Європи. За його словами, Росія має бути переможена, а не винагороджена новими джерелами доходу. Тим часом Україні треба дати силу для перемоги.

Він додав, що Європа на важкому шляху засвоїла, що російський газ – це геополітична зброя. Москва десятиліттями використовувала експорт енергоносіїв як важіль політичного тиску на європейські країни, і це було "чіткими тривожними ознаками".

Очільник МЗС Литви нагадав, що його країна стала першою у ЄС, яка припинила імпорт російського газу в квітні 2022 року.

"Запуск СПГ-терміналу Independence у 2014 році заклав основу нашої енергетичної безпеки. Відтоді ми диверсифікували наші джерела енергії та інвестували у відновлювані джерела енергії, щоб гарантувати, що ніхто ніколи не зможе використовувати енергію як зброю проти нас", – зазначив він і зауважив, що незабаром Литва зробить обстанній крок і від’єднається від російської енергомережі БРЕЛЛ.

На думку Будриса, Європа повинна залишатися на правильному шляху і не допустити постачання російського газу, посилити санкції проти російського енергетичного сектору, підтримати Україну та інвестувати в довгострокову енергетичну безпеку, а все інше буде "кроком назад".