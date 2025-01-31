Орбан знову погрожує вето на санкції проти Росії через транзит газу

"Якщо обіцянку про відновлення транзиту через Україну не виконають, ми не тільки запропонуємо скасувати санкції, але й скасуємо їх", заявив угорський прем'єр.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову пригрозив накласти вето на санкції Європейського Союзу проти Росії, коли обмеження будуть продовжувати через пів року, якщо Україна до того часу не відновить транзит російського газу.

Про це пише Bloomberg.

Цього тижня Угорщина отримала гарантію від виконавчої влади ЄС щодо відновлення транзиту через Україну, сказав Орбан в інтерв’ю державному радіо сьогодні.

Це спонукало його уряд відмовитися від блокування розширення санкцій проти Москви, для чого потрібна згода всіх 27 держав-членів блоку.

“Якщо обіцянку буде порушено, ми не тільки запропонуємо скасувати санкції, але й скасуємо їх”, ‒ заявив Орбан.

16-ий пакет санкцій Брюссель хоче презентувати до третьої річниці повномасштабного нападу Росії.

Financial Times раніше написало, що європейські чиновники обговорюють, чи слід відновити продаж російського газу в ЄС у межах потенційної угоди про “врегулювання” війни в Україні. Видання зазначає, що прихильники купівлі російського газу стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, заохотить Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід для впровадження та підтримки припинення вогню. Але ця ідея, навіть у попередніх дискусіях, уже викликала негативну реакцію серед найближчих союзників України в ЄС.

За даними двох дипломатичних джерел Politico, у наступному пакеті санкцій проти росіян Євросоюз повністю не заборонятиме закупівлю російського зрідженого природного газу.

Постачання російського газу через Україну припинилися 1 січня після закінчення терміну транзитного контракту. Словаччина та Угорщина наполягають на тому, щоб ЄС втрутився, щоб відновити поставки через великий трубопровід.

Минулого тижня стало відомо, що Європейська комісія продовжить переговори з Україною щодо постачання природного газу до Європи та залучить до цих переговорів Угорщину та Словаччину.