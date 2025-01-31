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"Застряглі астронавти" здійснили вихід у відкритий космос

Суні Вільямс та Бутч Вілмор чекають на повернення вже 8 місяців.

"Застряглі астронавти" здійснили вихід у відкритий космос
Астронавти Вільямс та Вілмор перед запуском місії
Фото: EPA/UPG

Двоє астронавтів NASA, які стали відомими через неможливість повернутися додому з Міжнародної космічної станції ось вже упродовж 8 місяців, вперше разом вийшли у відкритий космос.

Як пише Associated Press, Суні Вільямс та Бутч Вілмор отримали завдання полагодити зламану антену на зовнішньому боці станції, а також зібрати матеріал з обшивки, щоб перевірити, чи могли бактерії з Землі вижити після прильоту транспортної капсули і потім пробратися через вентиляцію. 

Для Вільямс це був вже дев'ятий вихід у відкритий космос за кар'єру: вона встановила новий рекорд за загальною тривалістю перебування поза космічним апаратом для жінок. 

Астронавти мали повернутися на Землю у липні минулого року після усього лише 8 днів на орбіті. Проте технічні несправності апарату Boeing змусили NASA ухвалити рішення про продовження місії аж до того моменту, поки Вільямс та Вілмора зможе забрати додому капсула SpaceX. Це станеться не раніше кінця березня - початку квітня, адже американська компанія перенесла запуск ракети, на якій на МКС має прибути наступна команда астронавтів. 

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