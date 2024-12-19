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Американцям, що застрягли на МКС, доведеться чекати на повернення ще довше

Астронавти мали провести на орбіті лише 8 днів, але місія триває вже понад пів року.

Американцям, що застрягли на МКС, доведеться чекати на повернення ще довше
Астронавти на МКС у стані невагомості
Фото: AP

У NASA погані новини для астронавтів Суні Вільямс та Бутча Вілмора - їхнє повернення на Землю знову переноситься через відтермінування місії Crew-10 компанії SpaceX.

Як нагадує The Guardian, двоє американців у червні 2024 року вирушили до Міжнародної космічної станції з короткою місією на вісім днів у кораблі компанії Boeing "Starliner". Через технічні несправності капсула, яка мала доправити їх назад, була визнана небезпечною для екіпажу. 

Тому в американській космічній агенції ухвалили рішення дочекатися наступного планового повернення астронавтів - у лютому 2025 року за допомогою капсули компанії SpaceX.

Проте навіть через вісім місяців Вільямс та Вілмор так і не опиняться вдома - запуск місії Crew-10 перенесли через необхідність внести деякі зміни до конструкції апарату Dragon. Тепер астронавтам обіцяють нарешті завершити їхню затяжну космічну мандрівку десь наприкінці березня. 

У NASA запевняють, що після двох вантажних польотів у листопаді МКС забезпечена запасом кисню, їжі, води та одягу для астронавтів. Їм навіть надіслали деякі речі, які допоможуть належним чином відсвяткувати Різдво. 

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