Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини (оновлено)
Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини (оновлено)
Маск веде перемовини про фінансову підтримку "Партії Брекзиту"
Маск веде перемовини про фінансову підтримку "Партії Брекзиту"
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Тому Крузу вручили найвищу нагороду Військово-морських сил США
Тому Крузу вручили найвищу нагороду Військово-морських сил США
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Малюнок 12-річної українки прикрасив офіційну листівку урядового офісу Шотландії
Малюнок 12-річної українки прикрасив офіційну листівку урядового офісу Шотландії
​Буденність «українського Моссаду»
​Буденність «українського Моссаду»
ГоловнаСвіт

Нетаньяху: Ізраїль залишатиметься на горі Хермон, доки не буде іншої домовленості

Армія Ізраїлю, ймовірно. залишатиметься там всю зиму.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зазначив, що Ізраїль залишатиметься на горі Хермон, доки не буде іншої домовленості, повідомляє Reuters.

“Ми проводимо цю оцінку, щоб прийняти рішення про розгортання Армії оборони Ізраїлю в цьому важливому місці, доки не буде знайдено інший механізм, який гарантує безпеку Ізраїлю”, — сказав Нетаньяху. 

Минулого тижня міністр оборони Исраель Кац наказав військам підготуватися до того, щоб залишитися на горі Гермон протягом зими.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Ізраїльські війська зайняли гору Хермон, коли перемістилися в демілітаризовану зону між Сирією та Голанськими висотами після падіння уряду сирійського президента Башара аль-Асада.

Перехід Ізраїлю в буферну зону, створену після арабо-ізраїльської війни 1973 року, було піддано критиці як порушення міжнародних угод низкою країн і ООН, які закликали до виведення військ.

  • Після повалення режиму Башара Асада Ізраїль завдав близько трьохсот ударів по Сирії. Ізраїльські посадовці стверджують, що їхні атаки та наземна операція є "обмеженими" і спрямовуються на те, аби зброя, покинута після втечі сирійської армії та її пособників, не потрапила в руки екстремістів. 

  • Ізраїль заперечив, що його війська наблизилися до сирійської столиці. Військовий речник Надав Шошані сказав, що "повідомлення, які циркулюють у медіа про ймовірне просування ізраїльських танків у бік Дамаска, є неправдивим".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies