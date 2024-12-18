Нетаньяху: Ізраїль залишатиметься на горі Хермон, доки не буде іншої домовленості

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зазначив, що Ізраїль залишатиметься на горі Хермон, доки не буде іншої домовленості, повідомляє Reuters.
“Ми проводимо цю оцінку, щоб прийняти рішення про розгортання Армії оборони Ізраїлю в цьому важливому місці, доки не буде знайдено інший механізм, який гарантує безпеку Ізраїлю”, — сказав Нетаньяху.
Минулого тижня міністр оборони Исраель Кац наказав військам підготуватися до того, щоб залишитися на горі Гермон протягом зими.
Ізраїльські війська зайняли гору Хермон, коли перемістилися в демілітаризовану зону між Сирією та Голанськими висотами після падіння уряду сирійського президента Башара аль-Асада.
Перехід Ізраїлю в буферну зону, створену після арабо-ізраїльської війни 1973 року, було піддано критиці як порушення міжнародних угод низкою країн і ООН, які закликали до виведення військ.
- Ізраїль прагне запровадити “стерильну зону оборони” на півдні Сирії, яка буде підтримуватися без постійної присутності військ.
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Після повалення режиму Башара Асада Ізраїль завдав близько трьохсот ударів по Сирії. Ізраїльські посадовці стверджують, що їхні атаки та наземна операція є "обмеженими" і спрямовуються на те, аби зброя, покинута після втечі сирійської армії та її пособників, не потрапила в руки екстремістів.
- Ізраїль заперечив, що його війська наблизилися до сирійської столиці. Військовий речник Надав Шошані сказав, що "повідомлення, які циркулюють у медіа про ймовірне просування ізраїльських танків у бік Дамаска, є неправдивим".