Нетаньяху: Ізраїль залишатиметься на горі Хермон, доки не буде іншої домовленості

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зазначив, що Ізраїль залишатиметься на горі Хермон, доки не буде іншої домовленості, повідомляє Reuters.

“Ми проводимо цю оцінку, щоб прийняти рішення про розгортання Армії оборони Ізраїлю в цьому важливому місці, доки не буде знайдено інший механізм, який гарантує безпеку Ізраїлю”, — сказав Нетаньяху.

Минулого тижня міністр оборони Исраель Кац наказав військам підготуватися до того, щоб залишитися на горі Гермон протягом зими.

Ізраїльські війська зайняли гору Хермон, коли перемістилися в демілітаризовану зону між Сирією та Голанськими висотами після падіння уряду сирійського президента Башара аль-Асада.

Перехід Ізраїлю в буферну зону, створену після арабо-ізраїльської війни 1973 року, було піддано критиці як порушення міжнародних угод низкою країн і ООН, які закликали до виведення військ.

Ізраїль прагне запровадити “стерильну зону оборони” на півдні Сирії, яка буде підтримуватися без постійної присутності військ.