Трамп підтримав проведення розслідування ФБР щодо Ліз Чейні

Йдеться про участь Чейні у розслідуванні нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Обраний президент Дональд Трамп підтримав заклик до ФБР провести розслідування щодо колишньої конгресменки-республіканки Ліз Чейні та її участі у розгляді Конгресом нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Про це пише Reuters та CNN.

"У Ліз Чейні можуть бути великі проблеми, виходячи з доказів, отриманих підкомітетом, які стверджують, що "численні федеральні закони, ймовірно, були порушені Ліз Чейні, і ці порушення повинні бути розслідувані ФБР", – йдеться у пості Трампа у його власній соцмережі Truth Social.

Це було відповіддю на звіт очолюваного республіканцями Комітету з нагляду за адміністрацією Палати представників, який закликав до розслідування щодо Чейні.

А Чейні стверджує, що звіт є спробою відбілити роль Трампа в подіях 6 січня.

"6 січня показав Дональда Трампа таким, яким він є насправді – жорстокою та мстивою людиною, яка дозволила продовжувати насильницькі напади на наших Капітолій та правоохоронних органів, поки він дивився телевізор, і годинами відмовлявся наказати своїм прихильникам відступити та піти", – заявила Чейні.

На її думку, звіт республіканців навмисно нехтує правдою та "величезною кількістю доказів" Спеціального комітету, який розслідує події 6 січня 2021 року.

Ліз Чейні голосувала за імпічмент Трампа, згодом її усунули з посади голови республіканської конференції Палати представників у травні 2021 року, оскільки вона продовжувала критикувати експрезидента.

У 2022-му Чейні програла у ході праймеріз кандидатові від Республіканської партії, якого підтримав Трамп.

Згодом Чейні агітувала за конкурентку Трампа, віцепрезидентку США Камалу Гарріс.

Трамп, який повернеться до Білого дому 20 січня, пообіцяв відплатити своїм суперникам, у тому числі прокурорам, які порушили проти нього кримінальні справи, коли він не був при владі, і колишнім посадовцям, які, на його думку, перешкоджали йому під час його президентського терміну в 2017-2021 роках.

Серед тих, кого Трамп хоче притягнути до відповідальності, є конгресменка Ненсі Пелосі, колишній спікер Палати представників Демократичної партії, Чейні та інші члени комітету 6 січня, а також спеціальний прокурор Міністерства юстиції, який висунув звинувачення Трампу.