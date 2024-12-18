Французький суд залишив у силі вирок щодо корупції експрезидента Ніколя Саркозі

Саркозі заявив, що звернеться найближчими тижнями до Європейського суду з прав людини.

Вищий Касаційний суд Франції підтримав рішення апеляційного суду, який визнав колишнього президента Ніколя Саркозі винним у корупції та зловживанні впливом.

Про це пишуть АР та Le Monde.

69-річному Саркозі залишили у силі три роки позбавлення волі, два з них – умовно. Як зазначається у постанові Касаційного суду, вирок є остаточним.

Сам Саркозі заявив, що звернеться найближчими тижнями до Європейського суду з прав людини, "щоб отримати гарантії прав, у яких французькі судді відмовили йому".

Je viens donc d’être condamné pour un soi-disant « pacte de corruption » avec quelqu’un – le juge Azibert – à qui je n’ai pas parlé, sans aucune contrepartie ni financière ni d’aucune sorte. On me reproche d’avoir pensé à aider une candidature qui n’a jamais été formulée, par une… — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) December 18, 2024

Паризький суд у 2021 році та апеляційний суд у 2023 році визнали його винним у корупції та зловживанні впливом за спробу підкупити магістрат в обмін на інформацію про судову справу, до якої він був причетний.

Саркозі інкримінували спробу отримати секретну інформацію від колишнього генпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера у справі про фінансування його виборчої кампанії 2007 року.

Виявили, що Саркозі та його адвокат Тьєррі Херцог обіцяли Азіберту роботу в Монако в обмін на секретну інформацію. Азіберт так і не отримав цю посаду, а судовий процес проти Саркозі у справі, про яку він шукав інформацію, припинили.

Проте прокурори дійшли висновку, що ця пропозиція є корупцією за французьким законодавством, навіть якщо обіцянка не була виконана. Сам Саркозі заперечив будь-який злий намір у своїй пропозиції допомогти Азіберту.

Колишній французький президент фігурує і в інших судових справах.

Наступного місяця в Парижі його чекає ще один суд за звинуваченнями в отриманні мільйонів доларів від тодішнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі для незаконного фінансування його прехидентської кампанії 2007 року.

Це перший випадок у сучасній історії Франції, коли колишній президент був засуджений до тюремного ув'язнення за дії під час свого президентства.

Попередника Саркозі, Жака Ширака, у 2011 році визнали винним у зловживанні державними коштами під час перебування на посаді мера Парижа та засудили до двох років умовно.