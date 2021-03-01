Саркозі засудили до позбавлення волі за корупцію

Паризький суд в понеділок визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним в корупції та зловживанні впливом. Його засудили до року позбавлення волі і ще двох років умовно, пише Associated Press.

66-річний політик, який був президентом у 2007-2012 роках, звинувачувався у спробі незаконно отримати інформацію, яка становила таємницю слідства - в рамках справи про можливе незаконне фінансування його передвиборної кампанії 2007 року.

Суд заявив, що обставини справи були "вкрай серйозними", враховуючи, що їх вчинив колишній президент. До того ж, заявив суддя, як колишній адвокат Саркозі прекрасно знав, що його дії були незаконними.

Втім, вирок, який отримав Саркозі, - більш м'який, ніж просила прокуратура. Там вимагали, щоб його позбавили волі щонайменше на два роки.

Разом з Саркозі аналогічні вироки отримали ще двоє обвинувачених.

Нагадаємо, що проти Саркозі розслідується ще одна справа діло. Колишнього президента підозрюють в тому, що він незаконно отримував фінансування від президента Лівії Муаммара Каддафі.