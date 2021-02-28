Верхівка "Грузинської мрії" влаштувала вечірку в день затримання лідера опозиції, - ЗМІ

Господар будинку сказав, що святкували не затримання, а його день народження

Верхівка партії "Грузинська мрія" влаштувала вечірку з музикою 23 лютого, коли було затримано лідера опозиції Ніка Мелію.

Про це повідомив опозиційний телеканал "Мтаварі".

Пізно ввечері 23 лютого представники "Грузинської мрії" зібралися в будинку Антона Оболашвілі, власника фармацевтичної компанії "Глобалфарм".

На вечері в "селищі мільйонерів" - найпрестижнішій частині селища Цхнеті в передмісті Тбілісі - камери зафіксували голову "Грузинської мрії", лідера парламентської більшості Іраклія Кобахідзе, мера Тбілісі і генсека партії Каху Каладзе, депутата-мільйонера Іраклія Хахубія, а також важливого спонсора партії Георгія Барвенашвілі.

На кадрах "Мтаварі" видно, що заходи безпеки на території посилені, по внутрішньому периметру будинку виставлена велика кількість охорони. Гостей, розсаджених за столом на скляній галереї, обслуговували кілька офіціантів в масках, вечеря супроводжувалася виступом музичного колективу.

Охоронці намагалися перешкодити знімальній групі, в тому числі, застосовуючи фізичну силу. Цей інцидент збентежив деяких гостей. Каха Каладзе і його дружина взагалі покинули вечерю.

Господар будинку Оболашвілі сказав, шо гості святкували його день народження, а не затримання опозиціонера Мелію. "Чи ми відзначаємо затримання Мелія? Це повний абсурд. Як можна говорити таке? Нікого не радує чиєсь затримання", - сказав він.

Але, як пише "Новини-Грузія", бізнесмен народився 1 березня, а не 23 лютого.

Нагадаємо, що голову найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелію затримали вранці 23 лютого. Його звинувачують в організації масових безпорядків 20 червня 2019 року.

Щоб затримати політика, поліція штурмувала офіс ЄНД. Під час поліцейської операції постраждали близько двох десятків осіб. Багатьом стало погано під час давки, коли поліцейські примусово почали виводити всіх з офісу ЄНД. Інші втратили свідомість через сльозогінний газ.