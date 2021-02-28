Італійський уряд посилив коронавірусні обмеження у кількох регіонах

Італійський уряд посилює обмежувальні заходи в п'яти регіонах країни через збільшення числа інфікованих коронавірусом.

Відповідне розпорядження підписав міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, пише Німецька хвиля.

Південні регіони Базиліката та Молізе оголошені "червоною" – найбільш ризикованою – зоною. З 1 березня там будуть зачинені бари, ресторани та майже всі заклади, окрім продуктових магазинів.

Свобода пересування людей буде обмежена.

Для Ломбардії, П'ємонту та Марке рівень небезпеки підвищений до “помаранчевого”.

Тим часом очікується, що острів Сардинія буде переведений в безпечну "білу" зону і там будуть послаблені обмеження. Для цього протягом трьох тижнів число нових випадків інфікування коронавірусом має бути до 50 на 100 тисяч мешканців.

Очікується, що 6 березня уряд ухвалить нові карантинні правила, які діятимуть протягом наступного місяця. Міністр культури Італії Даріо Франческіні раніше заявив про можливість відкриття кінотеатрів та театрів з 27 березня.

Додамо, кількість випадків ковіду у країні зросла до 2 907 825, від ускладнень хвороби померло 97 507 осіб.

Нагадаємо, в Італії вводили надзвичайний стан. На Різдво та Новий Рік уряд Італії запроваджував "жорсткий" локдаун.