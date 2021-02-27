Чому Апеляційна палата Антикорсуду скасувала виправдувальний вирок Труханову: важливі деталі
Чому Апеляційна палата Антикорсуду скасувала виправдувальний вирок Труханову: важливі деталі
У Києві завершилася акція ”Справедливість Стерненку – справедливість усім”, сутичок не було (оновлено)
У Києві завершилася акція ”Справедливість Стерненку – справедливість усім”, сутичок не було (оновлено)
Степанов заявив, що не збирається звітувати про створену три місяці тому компанію, що реєструвала вакцину від ковіду в Україні
Степанов заявив, що не збирається звітувати про створену три місяці тому компанію, що реєструвала вакцину від ковіду в Україні
Щеплені і щасливі. Як в Україні розпочалася вакцинація від ковіду
Щеплені і щасливі. Як в Україні розпочалася вакцинація від ковіду
Микола Точицький: «Знайдено країну, яка буде першою перепродавати Україні вакцини за контрактами ЄС»
Микола Точицький: «Знайдено країну, яка буде першою перепродавати Україні вакцини за контрактами ЄС»
​Російські дипломати повернулися з КНДР на дрезині, яку їм довелося штовхати
​Російські дипломати повернулися з КНДР на дрезині, яку їм довелося штовхати
Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному, який відключили через годину ефіру (оновлено)
Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному, який відключили через годину ефіру (оновлено)
У Кабміні розповіли, якими будуть дії України в разі завершення "Північного потоку-2"
У Кабміні розповіли, якими будуть дії України в разі завершення "Північного потоку-2"
Поліція намагається потрапити до офісу співорганізаторів акції на підтримку Стерненка
Поліція намагається потрапити до офісу співорганізаторів акції на підтримку Стерненка
ГоловнаСвіт

Ліву партію Німеччини вперше очолять дві жінки

Яніне Вісслер і Сюзанне Хенніґ-Вельзов назвали пріоритетами своєї програми боротьбу проти соціальної нерівності.

Ліву партію Німеччини вперше очолять дві жінки
​Яніне Вісслер і Сюзанне Хенніґ-Вельзов
Фото: br.de

Співголовами Лівої партії Німеччини вперше в її історії будуть дві жінки. Яніне Вісслер і Сюзанне Хенніґ-Вельзов  обрані на цю посаду в ході онлайн-з'їзду у суботу, 27 лютого. Результати інтернет-виборів повинні бути підтверджені під час голосування поштою, передає DW.

39-річна Вісслер, яка очолює фракцію "лівих" в ландтазі Гессена, отримала 84,2% голосів. 43-річна Хенніґ-Вельзов, голова фракції в тюрінзькому парламенті, набрала 70,5% голосів. Тим чином вони стануть спадкоємицями Каті Кіппінґ і Бернда Ріксінґера, які очолювали партію протягом майже дев'яти років і відмовилися балотуватися знову.

Виступаючи перед делегатами, Вісслер і Хенніґ-Вельзов назвали пріоритетами своєї програми боротьбу проти соціальної нерівності та єдність членів партії у відстоюванні своєї позиції. Вісслер у своїй промові вказала на розкол суспільства, що посилився на тлі пандемії. У той час як багато людей через локдаун опинилися в тяжкому становищі, кількість мільйонерів в країні продовжує зростати, підкреслила вона. "З цією ситуацією ми ніколи не погодимося", - зазначила політикиня.

Своєю чергою Хенніґ-Вельзов закликала однопартійців довіряти новому керівництву і подолати внутрішньопартійні конфлікти. Вона обіцяє зміцнити комунікацію всередині партії й спільно з іншими шукати вирішення актуальних проблем.

У Бундестазі, де нині 709 депутатів, у Лівої партії є 69 мандатів. Наприкінці вересня в Німеччині пройдуть чергові парламентські вибори.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також