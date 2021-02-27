Ліву партію Німеччини вперше очолять дві жінки

Співголовами Лівої партії Німеччини вперше в її історії будуть дві жінки. Яніне Вісслер і Сюзанне Хенніґ-Вельзов обрані на цю посаду в ході онлайн-з'їзду у суботу, 27 лютого. Результати інтернет-виборів повинні бути підтверджені під час голосування поштою, передає DW.

39-річна Вісслер, яка очолює фракцію "лівих" в ландтазі Гессена, отримала 84,2% голосів. 43-річна Хенніґ-Вельзов, голова фракції в тюрінзькому парламенті, набрала 70,5% голосів. Тим чином вони стануть спадкоємицями Каті Кіппінґ і Бернда Ріксінґера, які очолювали партію протягом майже дев'яти років і відмовилися балотуватися знову.

Виступаючи перед делегатами, Вісслер і Хенніґ-Вельзов назвали пріоритетами своєї програми боротьбу проти соціальної нерівності та єдність членів партії у відстоюванні своєї позиції. Вісслер у своїй промові вказала на розкол суспільства, що посилився на тлі пандемії. У той час як багато людей через локдаун опинилися в тяжкому становищі, кількість мільйонерів в країні продовжує зростати, підкреслила вона. "З цією ситуацією ми ніколи не погодимося", - зазначила політикиня.

Своєю чергою Хенніґ-Вельзов закликала однопартійців довіряти новому керівництву і подолати внутрішньопартійні конфлікти. Вона обіцяє зміцнити комунікацію всередині партії й спільно з іншими шукати вирішення актуальних проблем.

У Бундестазі, де нині 709 депутатів, у Лівої партії є 69 мандатів. Наприкінці вересня в Німеччині пройдуть чергові парламентські вибори.