ФБР оголосило нагороду у 250 тис. доларів за інформацію про російського політконсультанта, який працював на Трампа

У США його звинувачують у перешкоджанні правосуддю.

Федеральне бюро розслідувань США оголосило нагороду в 250 тисяч доларів за інформацію, яка приведе до арешту росіянина, помічника ексглави передвиборного штабу Дональда Трампа Костянтина Килимника, який народився в Кривому Розі.

Про це йдеться у повідомленні ФБР.

“Костянтин Вікторович Килимник розшукується ФБР за те, що приблизно в період з 23 лютого 2018 року по квітень 2018 року в Вашингтоні, округ Колумбія, та в других місцях, він перешкодив відправленню правосуддя та вступив в злочинну змову, метою якої була перешкода відправленню правосуддя”, – йдеться у повідомленні.

16 лютого 2018 р. Федеральний окружний суд США в Вашингтоні, округ Колумбія, видав ордер на арешт Костянтина Килимника. Після того, як йому були висунуті обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США.

Additionally, Konstantin Viktorovich Kilimnik is also wanted by the #FBI for obstruction of justice & engaging in a conspiracy to obstruct justice btwn Feb 2018 & April 2018. https://t.co/Akip5hlcjC pic.twitter.com/yBSOGa7U6E — FBI Washington Field (@FBIWFO) February 25, 2021

В обвинувальному акті 2018 року стверджується, що Килимник “свідомо і умисно намагався нечесним шляхом переконати іншу особу діяти в його інтересах, щоб вплинути на зміст свідчень цієї особи, відтягнути надання свідчень цією особою, або зробити так, щоб ця особа не надала свідчення під час офіційних засідань”.

Килимник працював та надавав послуги посередника українським та російським бізнесменам та політикам.

Слідство також вважає, що Килимник, у якого, як свідчать дані ФБР, є зв’язки з російською розвідкою, надавав допомогу багатомільйонній лобістській кампанії в США яка проводилася за вказівкою українського уряду і, всупереч законам США, факт існування якої не був розкритий.

Нагадаємо, Комітет з розвідки Сенату США у серпні 2020 року у звіті про російське втручання в американські вибори 2016 року назвав Костянтина Килимника офіцером російської розвідки.

У звіті йдеться, що Килимник допомагав колишньому керівнику кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту “спростувати докази того, що Росія втручалась в американські вибори 2016 року”.

Костянтин Килимник має подвійне громадянство – російське та українське. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що він пов'язаний з ГРУ Росії. Втім сам Килимник у 2017 році в інтерв'ю Радіо Свобода заперечував цю інформацію.

З 1995-го до 2005-го Килимник працював у московському відділенні Міжнародного республіканського інституту США.

За даними Радіо Свобода, в Україні Килимник керував київським офісом Манафорта з 2005 по 2015 рік.

Після обрання Віктора Януковича президентом України Килимник здебільшого працював в Адміністрації президента, де допомагав Манафорту.