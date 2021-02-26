Наслідний принц Саудівської Аравії схвалив вбивство журналіста Хашоггі, - розвідка США

Журналіст, який працював для The Washington Post, був убитий в будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня 2018 року.

За вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі стоїть наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман.

Це випливає з доповіді, оприлюдненої Національною розвідкою США 26 лютого.

"За нашими оцінками, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман Аль Сауд схвалив операцію в Стамбулі, Туреччина, щодо затримання або вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі", - зазначено в документі.

У розвідці зазначають, що оцінка заснована на тому, як наслідний принц контролював процес ухвалення рішень у королівстві, безпосередній участі в операції ключового радника і членів охорони Мухаммеда ібн Салмана, а також на факті підтримки наслідним принцом застосування насильницьких заходів для того, щоб "дисиденти за кордоном, зокрема Хашоггі, мовчали".

"З 2017 року у наслідного принца був абсолютний контроль над органами безпеки і розвідки королівства, у зв'язку з чим вкрай малоймовірно, що офіційні особи Саудівської Аравії провели операцію подібного характеру без згоди наслідного принца", - наголошується в доповіді.

Президент США Джо Байден в середу заявив, що ознайомився з доповіддю Національної розвідки США про вбивство Хашоггі.

Хашоггі, який втік із Саудівської Аравії та мав посвідку на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, був убитий в будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Тіло журналіста так і не було знайдено.зник 2 жовтня 2018 року після того, як увійшов у саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.

Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві. Місцева генеральна прокуратура за підсумками розслідування дійшла висновку, що журналіст став жертвою спланованого вбивства. Його задушили відразу після того, як він увійшов до будівлі дипмісії. Після вбивства тіло журналіста було розчленовано і знищено.

Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив у будинок) просто не потрапив на камери відеоспостереження. Однак пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.

Раніше наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман назвав вбивство журналіста Джамаля Хашоггі "огидним інцидентом".