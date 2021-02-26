Україна навряд чи підпише угоду про “вільне небо” у березні, - Точицький

Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький висловив сумнів у можливості підписати угоду про "вільне небо" між Україною та ЄС на початку березня.

Про це дипломат розповів у інтерв’ю LB.ua.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускав, що підписання документу може відбутися під час візиту до Києва голови Європейської Ради Шарля Мішеля, що запланований на початок березня.

"Навряд чи вдасться підписати угоду на початку березня. Є процедурні питання. У ЄС ніхто не працює у режимі надзвичайної ситуації, як в Україні. Хоча, за великим рахунком, тут не спрацювала європейська сторона, можливо вперше за історію відносин із Україною", - сказав Точицький.

Він зазначив, що українські юристи висловлювали занепокоєння щодо питання Гібралтару після виходу Великобританії зі складу ЄС. Втім у ЄС запевнили, що питання буде врегульовано.

“Залишається справа за малим – погодження Угоди вже без Великої Британії. Ми також маємо підтвердити і перевірити додаток перший до проекту Угоди про Спільний авіаційний простір. Лише після цього відбудеться підписання”, - сказав представник.

Дипломат також розповів, що цей договір дає українським перевізникам та пасажирам.

“Це знімає питання монополії певних компаній. Іншими словами, вам не потрібно орієнтуватися на когось великого, хто літає і хто закрив це небо виключно для себе. Це дешевші квитки, більше перевізників, більше перельотів. Це однакові правила гри для всіх авіакомпаній”, - зазначив Точицький.

Нагадаємо, перемовини щодо спільного авіаційного простору Україна та ЄС вели ще з 2007 року. У листопаді 2013 року Україна та ЄС попередньо підписали угоду про єдиний авіаційний простір, який дозволяє усім європейським авіакомпаніям виконувати прямі рейси в Україну з будь-якою точки Європи та навпаки. Також це передбачає зняття обмежень на кількість рейсів між Україною та країнами Євросоюзу.

У березні 2014 ЄС відклав підписання угоди про "відкрите небо" з Україною через незавершений Євросоюзом процесвнутрішнього узгодження редакції визначення "територія" у контексті питання Гібралтару.