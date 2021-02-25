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Євросоюз продовжив санкції проти режиму Лукашенка до 28 лютого 2022 року

Обмежувальні заходи стосуються "високопосадовців, відповідальних за жорстокі репресії і залякування мирних демонстрантів та представників опозиції, а також осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів".

Євросоюз продовжив санкції проти режиму Лукашенка до 28 лютого 2022 року
Фото: EPA/UPG

Рада Європейського Союзу продовжила санкції щодо Білорусі до 28 лютого 2022 року.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Рада постановила продовжити до 28 лютого 2022 року обмежувальні заходи щодо високопосадовців, відповідальних за жорстокі репресії і залякування мирних демонстрантів, представників опозиції і журналістів у Білорусі, а також осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів", - йдеться у документі.

Санкції також націлені на економічних суб'єктів, великих бізнесменів і компанії, які отримують вигоду від режиму  Лукашенка і/або підтримують його.

Зазначається, що ЄС "з огляду на тривалу неповагу до основних свобод і прав людини, а також репресії щодо білоруського народу і громадянського суспільства з боку влади", розгляне можливість подальших санкцій, а також продовжить надавати підтримку громадянському суспільству і незалежним ЗМІ Білорусі.

Нагадаємо, щодо офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У  так званому чорному списку перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема Лукашенко і силовики. Їм забороняється в’їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

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